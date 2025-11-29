Juventus, Koopmeiners: "Spalletti? Fortissimo tatticamente, ci fa dare il massimo"

Scelto negli undici titolari da Luciano Spalletti, Teun Koopmeiners ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Abbiamo usato tanto energia in questa settimana, siamo un gruppo forte e vogliamo sicuramente la vittoria oggi. Spalletti? Tatticamente è troppo forte, l'energia in campo parte anche da lui. Ora c'è uno spirito positivo, in questo nuovo ruolo posso aiutare anche in fase di palleggio. Mi sento bene e sto provando a dare il massimo: i tifosi ci sostengono, la società è sempre sul pezzo".