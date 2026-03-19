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La Juventus prova il colpo Spinazzola a parametro zero: lui però darà priorità al Napoli

La Juventus prova il colpo Spinazzola a parametro zero: lui però darà priorità al NapoliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:55Serie A
Alessio Del Lungo

La Juventus vuole rinforzarsi e puntare a fare una stagione da protagonista l'anno prossimo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre a rinnovare i contratti dei giocatori più rappresentativi, Comolli e gli altri uomini mercato vogliono anticipare la concorrenza per Leonardo Spinazzola, esterno in scadenza di contratto con il Napoli, per cui i bianconeri hanno già approcciato per informarsi. Per lui si tratterebbe di un ritorno.

L'obiettivo è ingaggiarlo a parametro zero. Bisognerà capire però che cosa vorrà fare il Napoli con il classe '93: la società partenopea ha proposto un rinnovo fino al 2027 con opzione fino al 2028. Spinazzola ha deciso di dare priorità al club azzurro, che adesso dovrà valutare se cambiare la propria offerta oppure rimanere con questa linea e rischiare di perdere il calciatore.

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