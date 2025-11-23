Inter-Milan 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (40' st Diouf), Bastoni; Carlos Augusto, Barella (40' st Esposito), Calhanoglu (33' st Zielinski), Sucic, Dimarco; Lautaro (21' st Bonny), Thuram. Allenatore: Chivu
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (33' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (33' st Nkunku), Leao (41' st Loftus-Cheek). Allenatore: Allegri
Arbitro: Sozza
Marcatori: 8' st Pulisic (M)
Ammoniti: Leao (M), Calhanoglu (I), Pavlovic (M)
