Raspadori entra e sveglia l'Atletico: 0-1 sul Getafe prima dell'Inter e -3 dalla vetta
L'Atletico Madrid va, nel segno degli italiani: terza presenza da titolare consecutiva in Liga per l'ex Atalanta Ruggeri, mentre Raspadori subentra al 59' per Julian Alvarez e propizia l'autorete di Duarte, decisiva per battere il Getafe di misura.
I Colchoneros con questo risultato si portano a 28 punti dopo 13 partite, a +7 dal quinto posto e momentaneamente a -3 dalla vetta, in attesa del risultato del Real Madrid. Vediamo di seguito i risultati della 13^ giornata in Liga spagnola, con la classifica aggiornata.
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Valencia-Levante 1-0
Sabato 22 novembre
Alaves-Celta Vigo 0-1
Barcellona-Athletic Bilbao 4-0
Osasuna-Real Sociedad 1-3
Villarreal-Maiorca 2-1
Domenica 23 novembre
Oviedo-Rayo Vallecano 0-0
Betis-Girona 1-1
Getafe-Atletico Madrid 0-1
Elche-Real Madrid (21.00)
Lunedì 24 novembre
Espanyol-Siviglia (21.00)
LA CLASSIFICA
1. Barcellona 31 punti*
2. Real Madrid 31
3. Villarreal 29*
4. Atletico Madrid 28*
5. Betis Siviglia 21*
6. Espanyol 18
7. Getafe 17*
8. Athletic Bilbao 17*
9. Siviglia 16
10. Real Sociedad 16*
11. Celta Vigo 16*
12. Vallecano 16*
13. Elche 15
14. Alaves 15*
15. Valencia 13*
16. Maiorca 12*
17. Osasuna 11*
18. Girona 11*
19. Levante 9*
20. Oviedo 9*
*una gara in più