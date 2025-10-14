TMW Stasera Italia-Israele, alle 17.30 al via la manifestazione pro-Pal: le immagini da Udine

A Udine è il giorno di Italia-Israele, ma anche della manifestazione pro Palestina che tiene allerta le forze dell’ordine in città. La marcia inizierà alle 17.30 da piazza della Repubblica, a pochi metri dalla stazione centrale di Udine, per snodarsi lungo il centro cittadino in un percorso di circa 2 km.

A poco meno di un’ora dal via, la piazza si sta iniziando a riempire e colorare. I partecipanti attesi sono circa 10.000, anche se le ultime notizie da Gaza - con la firma dell’accordo di pace firmato a Sharm el Sheik - potrebbero alleggerire i ranghi dei manifestanti dal punto di vista numerico. In una città blindata, resta massima l’attenzione, rivolta soprattutto alle possibili infiltrazioni di frange violente.

Saranno poi sempre 10.000, o giù di lì, gli spettatori totali presenti al Bluenergy Stadium per la gara, valida per le qualificazioni europee ai Mondiali di calcio 2026. La capienza dell’impianto, normalmente di 25.000 posti, è stata ridotta a 16.000 per ragioni di sicurezza. Il settore ospiti non sarà utilizzato - presenti circa 112 israeliani, ma tutti collegati alla federcalcio locale - e diverse file (soprattutto quelle più vicine al campo, non il massimo per le riprese televisive) sono state tenute libere per poter controllare meglio l’ordine pubblico nello stadio. Nelle foto in calce, le immagini dalla piazza udinese.