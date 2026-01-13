Stasera Roma-Torino di Coppa Italia, i convocati di Baroni: out quattro possibili partenti
Attraverso i propri canali ufficiali, il Torino ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati da Marco Baroni per la gara di Coppa Italia in programma questa sera con la Roma. Diversi gli assenti: out il lungodegente Schuurs e Masina (in Coppa d’Africa con il Marocco), con Pedersen e Ilic entrambi ai box. Non risultano infortuni, al momento, per Sazonov, Nkounkou, Biraghi e Asllani, tutti nomi chiacchierati in ottica mercato.
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Pellini.
Centrocampisti: Acquah, Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
