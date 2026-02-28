Asllani pronto a dire addio alla Serie A: "Vorrei restare al Besiktas a lungo"

Nei giorni scorsi, il centrocampista Kristjan Asllani, arrivato al Besiktas nel mercato di gennaio dopo un’esperienza poco felice al Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un’agenzia di stampa albanese sulle sue ambizioni in Turchia.

“Sono arrivato qui in prestito, ma voglio restare a tempo indeterminato. Questo è un club molto importante e gioca sempre per vincere il campionato e io voglio provare a farlo. Il Beşiktaş ha tifosi straordinari. È un club che ha tutto ciò che un calciatore potrebbe sognare”, ha spiegato il centrocampista.

Asllani ha poi sottolineato di conoscere le aspettative dell’allenatore Sergen Yalçın e di sentirsi pronto a dare il massimo: “So cosa si aspetta Sergen Yalçın da me. Sento che sarò molto utile al Beşiktaş e che otterrò grandi successi qui”.

Il giovane centrocampista, arrivato in Turchia a gennaio, si sta rapidamente adattando al nuovo ambiente e punta a trasformare il prestito in un trasferimento definitivo, contribuendo con prestazioni di livello al progetto ambizioso del club di Istanbul. In Italia, dopo l'Empoli, Asllani ha faticato a ritagliarsi il suo spazio all'Inter e non ha poi convinto nemmeno nei 6 mesi di prestito al Torino.