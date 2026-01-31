Super Lig, esordio da incubo per Asllani con il Besiktas: espulso dopo sei minuti
Gioisce il Besiktas, mentre per il suo ultimo acquisto è una giornata di incubo. Si tratta di Kristjan Asllani, reduce da una prima parte di stagione al Torino. Da poco annunciato dal club bianconero, ha esordito oggi entrando al 76' al posto di Under. La foga gli ha giocato un brutto scherzo, visto che 6 minuti dopo ha rimediato un rosso diretto. Nonostante questo episodio, il Besiktas ha comunque battuto il Konyaspor per 2-1. Vittorie oggi anche per Eyupspor e Goztepe, mentre tra Basaksehir e Rizespor è finita 2-2. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 20ª giornata
Venerdì 30 gennaio
Antalyaspor-Trabzonspor 1-1
Kasimpasa-Samsunspor 0-1
Sabato 31 gennaio
Alanyaspor-Eyupspor 1-3
Basaksehir-Rizespor 2-2
Besiktas-Konyaspor 2-1
Goztepe-Karagumruk 2-1
Domenica 1 febbraio
Genclerbirligi-Gaziantep
Galatasaray-Kayserispor
Lunedì febbraio
Kocaelispor-Fenerbahce
Questa la classifica
1. Galatasaray 46 punti
2. Fenerbahce 43
3. Trabzonspor 42*
4. Goztepe 39*
5. Besiktas 36*
6. Basaksehir 30*
7. Samsunspor 30*
8. Gaziantep 25
9. Kocaelispor 24
10. Alanyaspor 22*
11. Rizespor 20*
12. Antalyaspor 20*
13. Genclerbirligi 19
14. Konyaspor 19*
15. Eyupspor 18*
16. Kasimpasa 16*
17. Kayserispor 15
18. Karagumruk 9*
* Una partita in più