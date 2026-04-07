Stato di forma: in vetta c'è il Napoli, Juve terza! Roma in crisi, ultimo il Cagliari
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con cinque vittorie in altrettante gare c'è il Napoli di Antonio Conte, squadra che grazie al successo di ieri contro il Milan ha sorpassato i rossoneri al secondo posto in classifica. Al secondo posto il Como di Fabregas che ha interrotto la sua lunga striscia di successi consecutivi pareggiando 0-0 sul campo dell'Udinese. Poi sul gradino più basso del podio ecco la Juventus: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare per la squadra di Luciano Spalletti.
Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque per il Milan di Allegri, un punto in meno per l'Inter che domenica sera ha ripreso il suo cammino in vetta alla classifica battendo 5-2 la Roma. Proprio i giallorossi di Gasperini sono, in questo momento, la big più in difficoltà: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. In fondo a questa graduatoria il Cagliari di Pisacane, sconfitto dal Sassuolo sabato pomeriggio e scavalcato in classifica anche dalla Fiorentina. Di seguito il dato nel dettaglio.
Napoli 15 punti nelle ultime cinque gare di campionato
Como 13 punti
Juventus 11 punti
Lazio 10 punti
Torino 9 punti
Milan 9 punti
Bologna 9 punti
Inter 8 punti
Udinese 8 punti
Atalanta 8 punti
Fiorentina 8 punti
Sassuolo 7 punti
Genoa 6 punti
Roma 4 punti
Hellas Verona 3 punti
Cremonese 3 punti
Parma 3 punti
Lecce 3 punti
Pisa 3 punti
Cagliari 1 punto