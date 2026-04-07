Focus TMW Stato di forma: in vetta c'è il Napoli, Juve terza! Roma in crisi, ultimo il Cagliari

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con cinque vittorie in altrettante gare c'è il Napoli di Antonio Conte, squadra che grazie al successo di ieri contro il Milan ha sorpassato i rossoneri al secondo posto in classifica. Al secondo posto il Como di Fabregas che ha interrotto la sua lunga striscia di successi consecutivi pareggiando 0-0 sul campo dell'Udinese. Poi sul gradino più basso del podio ecco la Juventus: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare per la squadra di Luciano Spalletti.

Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque per il Milan di Allegri, un punto in meno per l'Inter che domenica sera ha ripreso il suo cammino in vetta alla classifica battendo 5-2 la Roma. Proprio i giallorossi di Gasperini sono, in questo momento, la big più in difficoltà: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. In fondo a questa graduatoria il Cagliari di Pisacane, sconfitto dal Sassuolo sabato pomeriggio e scavalcato in classifica anche dalla Fiorentina. Di seguito il dato nel dettaglio.

Napoli 15 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Como 13 punti

Juventus 11 punti

Lazio 10 punti

Torino 9 punti

Milan 9 punti

Bologna 9 punti

Inter 8 punti

Udinese 8 punti

Atalanta 8 punti

Fiorentina 8 punti

Sassuolo 7 punti

Genoa 6 punti

Roma 4 punti

Hellas Verona 3 punti

Cremonese 3 punti

Parma 3 punti

Lecce 3 punti

Pisa 3 punti

Cagliari 1 punto