Serie C, si è chiusa la 35ª giornata: Benevento in B, che lotta fra Arezzo e Ascoli

Si è chiusa la 35ª giornata di Serie C e le sorprese non sono mancate. La più importante arriva dal Girone C, dove il Benevento ha conquistato la matematica promozione in Serie B con tre giornate d'anticipo. Decisiva la vittoria in casa della Salernitana e la contemporanea sconfitta casalinga del Catania. Nel Girone B il testa a testa fra Arezzo e Ascoli è sempre più serrato, con le due squadre appaiate al primo posto con 71 punti.

35ª GIORNATA DI RITORNO – 3-4-6 APRILE 2026

GIRONE A

Arzignano Valchiampo-Renate 0-0

Union Brescia-Cittadella 2-1

11’ Crespi (B), 41’ Lamesta (B), 90’+3’ Bunino (C)

Lecco-Vicenza 2-0

8’ Urso (L), 48’ Konate (L)

Novara-Lumezzane 1-3

30’ Rolando (L), 49’ Collodel (N), 59’ Iori (L), 71’ Anatriello (L)

Pro Vercelli-Inter U23 0-2

14’ Amerighi, 42’ Alexiou

Trento-Alcione Milano 1-0

88' Capone

Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi 1-1

8' Pinto (G), 21' Marconi (D)

Pro Patria-Triestina 1-1

54' Silvestri (T), 86' Mastroianni (P)

Albinoleffe-Pergolettese 3-0

37' Giannini, 90+2' Parlati, 90+10' Lombardi

Virtus Verona-Ospitaletto Franciacorta 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 60, Trento 58*, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51, Lumezzane 49, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46, Inter U23 45*, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 36, Virtus Verona 23, Pro Patria 20, Triestina 9

N.B. - * una gara in meno

Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D

Triestina penalizzata di 24 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Carpi-Pontedera 2-0

10’ e 28’ Casarini

Livorno-Gubbio 3-0

45+3’ Marchesi, 45+8’ Di Carmine, 89’ Bonassi

Pianese-Campobasso 0-2

40’ e 90’+5’ Bifulco

Sambenedettese-Arezzo 0-0

Bra-Forlì 2-1

5' Onofri (F), 22' Lionetti (B), 68' Milani (B)

Guidonia Montecelio-Ternana 1-1

74' Majer (T), 83' Tessiore (GM)

Perugia-Juventus Next Gen 2-2

7’ Anghelè (J), 34' Montevago (P), 42' Guerra (J), 65' Ladinetti (P)

Ravenna-Pineto 1-0

29' Fischnaller

Ascoli-Vis Pesaro 2-1

15’ Lari (V), 90’+4’ Chakir (A), 90’+7’ Milanese (A)

Riposa: Torres

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 45**, Pianese 45, Ternana 44**, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più

** una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cosenza-Foggia 1-0

7’ Ciotti

Monopoli-Trapani 1-1

37’ Knezovic (T), 67’ Scipioni (M)

Siracusa-Atalanta U23 3-3

5’ Cassa (A), 15’ e 64’ Di Paolo (S), 22’ Cancellieri (S), 57’ Ghislandi (A), 74’ Levak (A)

Cavese-Casertana 0-1

51’ Casarotto

Giugliano-Crotone 1-0

66' Ogunseye

Sorrento-Team Altamura 2-0

20' e 67' D'Ursi

Audace Cerignola-Latina 1-1

32' Fasan (L), 56' Ruggiero (A)

Casarano-Potenza 2-1

16' Ferrara (C), 81' Chirico (C), 86' Adjapong (P)

Catania-Picerno 1-2

15' D'Ausilio (C), 24' Abreu (P), 35' Bianchi (P)

Salernitana-Benevento 0-1

68' Salvemini

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 39, Sorrento 37, Cavese 36, Latina 36, Picerno 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. -

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva