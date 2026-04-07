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Serie C, si è chiusa la 35ª giornata: Benevento in B, che lotta fra Arezzo e Ascoli

Serie C, si è chiusa la 35ª giornata: Benevento in B, che lotta fra Arezzo e AscoliTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:19Serie C
Daniel Uccellieri

Si è chiusa la 35ª giornata di Serie C e le sorprese non sono mancate. La più importante arriva dal Girone C, dove il Benevento ha conquistato la matematica promozione in Serie B con tre giornate d'anticipo. Decisiva la vittoria in casa della Salernitana e la contemporanea sconfitta casalinga del Catania. Nel Girone B il testa a testa fra Arezzo e Ascoli è sempre più serrato, con le due squadre appaiate al primo posto con 71 punti.

35ª GIORNATA DI RITORNO – 3-4-6 APRILE 2026
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Renate 0-0
Union Brescia-Cittadella 2-1
11’ Crespi (B), 41’ Lamesta (B), 90’+3’ Bunino (C)
Lecco-Vicenza 2-0
8’ Urso (L), 48’ Konate (L)
Novara-Lumezzane 1-3
30’ Rolando (L), 49’ Collodel (N), 59’ Iori (L), 71’ Anatriello (L)
Pro Vercelli-Inter U23 0-2
14’ Amerighi, 42’ Alexiou
Trento-Alcione Milano 1-0
88' Capone
Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi 1-1
8' Pinto (G), 21' Marconi (D)
Pro Patria-Triestina 1-1
54' Silvestri (T), 86' Mastroianni (P)
Albinoleffe-Pergolettese 3-0
37' Giannini, 90+2' Parlati, 90+10' Lombardi
Virtus Verona-Ospitaletto Franciacorta 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 60, Trento 58*, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51, Lumezzane 49, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46, Inter U23 45*, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 36, Virtus Verona 23, Pro Patria 20, Triestina 9

N.B. - * una gara in meno
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 24 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Carpi-Pontedera 2-0
10’ e 28’ Casarini
Livorno-Gubbio 3-0
45+3’ Marchesi, 45+8’ Di Carmine, 89’ Bonassi
Pianese-Campobasso 0-2
40’ e 90’+5’ Bifulco
Sambenedettese-Arezzo 0-0
Bra-Forlì 2-1
5' Onofri (F), 22' Lionetti (B), 68' Milani (B)
Guidonia Montecelio-Ternana  1-1
74' Majer (T), 83' Tessiore (GM)
Perugia-Juventus Next Gen 2-2
7’ Anghelè (J), 34' Montevago (P), 42' Guerra (J), 65' Ladinetti (P)
Ravenna-Pineto 1-0
29' Fischnaller
Ascoli-Vis Pesaro 2-1
15’ Lari (V), 90’+4’ Chakir (A), 90’+7’ Milanese (A)
Riposa: Torres

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 45**, Pianese 45, Ternana 44**, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
** una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cosenza-Foggia 1-0
7’ Ciotti
Monopoli-Trapani 1-1
37’ Knezovic (T), 67’ Scipioni (M)
Siracusa-Atalanta U23 3-3
5’ Cassa (A), 15’ e 64’ Di Paolo (S), 22’ Cancellieri (S), 57’ Ghislandi (A), 74’ Levak (A)
Cavese-Casertana 0-1
51’ Casarotto
Giugliano-Crotone 1-0
66' Ogunseye
Sorrento-Team Altamura 2-0
20' e 67' D'Ursi
Audace Cerignola-Latina 1-1
32' Fasan (L), 56' Ruggiero (A)
Casarano-Potenza 2-1
16' Ferrara (C), 81' Chirico (C), 86' Adjapong (P)
Catania-Picerno 1-2
15' D'Ausilio (C), 24' Abreu (P), 35' Bianchi (P)
Salernitana-Benevento 0-1
68' Salvemini

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 39, Sorrento 37, Cavese 36, Latina 36, Picerno 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. -
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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