Focus TMW Stato di forma: Inter, in vetta, poi il Bologna. Napoli come la Juve, malissimo Juric

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e una sconfitta c'è l'Inter di Cristian Chivu. Al secondo posto con tre successi e due pareggi il Bologna di Vincenzo Italiano, poi sul gradino più basso del podio con nove punti in cinque gare ben quattro squadre: Como, Milan, Roma e Torino.

In crisi il Napoli di Antonio Conte, solo sette punti negli ultimi cinque turni esattamente come la Juventus che però li ha conquistati tutti nelle ultime tre giornate. In fondo a questa graduatoria due squadre che erano partite ai nastri di partenza con ben altri obiettivi: l'Atalanta pronta a dare il benservito a Ivan Juric ha conquistato solo tre punti nelle ultime cinque giornate, uno in meno per Fiorentina e Cagliari entrambe reduci da un pareggio. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 12 punti conquistati nelle ultime cinque giornate

Bologna 11 punti

Como 9 punti

Milan 9 punti

Roma 9 punti

Torino 9 punti

Lazio 8 punti

Sassuolo 7 punti

Pisa 7 punti

Juventus 7 punti

Napoli 7 punti

Udinese 7 punti

Cremonese 5 punti

Lecce 5 punti

Genoa 5 punti

Parma 3 punti

Hellas Verona 3 punti

Atalanta 3 punti

Fiorentina 2 punti

Cagliari 2 punti