Stipendi Genoa, il secondo più pagato ha zero minuti in campo. Il primo è Vitinha
Nella speciale classifica del monte ingaggi per le 20 squadre che compongono la Serie A 2025/2026, il Genoa - ripartito sotto la guida di Vieira a seguito di un mercato in cui non sono stati fatti esborsi - si piazza al 14° posto.
Chi percepisce uno stipendio maggiore degli altri al Genoa è Vitinha, attaccante che ancora non si è espresso come molti pensavano ma che nelle idee del club rappresenta un valore. Un discorso che può valere pure per Onana, centrocampista ripreso in prestito dal Besiktas ma che, da secondo più pagato del Genoa a pari merito con l'interista Carboni, non ha ancora toccato il campo quest'anno. Un altro cavallo di ritorno, Ostigard completa il quadro di chi supera i 2 milioni lordi a stagione di ingaggio. Per giovane età, perlopiù, stazionano nella parte bassa di questa speciale classifica due baby protagonisti del presente, Masini e Ekhator.
MONTE INGAGGI GENOA 2025/26 (30 milioni di euro lordi, 17,6 netti)
Vitinha - 3,3 milioni di euro lordi l'anno (1,8 netti)
Jean Onana - 2,8 lordi (1,5 netti)
Valentin Carboni - 2,8 lordi (1,5 netti)
Leo Ostigard - 2,2 lordi (1,2 netti)
Nicolae Stanciu - 1,5 lordi (0,8 netti)
Maxwel Cornet - 1,4 lordi (0,8 netti)
Aaron Martin - 1,3 lordi (1 netti)
Johan Vasquez - 1,3 lordi (1 netti)
Ruslan Malinovskyi - 1,3 lordi (1 netti)
Albert Gronbaek - 1,1 lordi (0,6 netti)
Mikael Ellertsson - 1,1 lordi (0,6 netti)
Morten Thorsby - 1 lordo (0,6 netti)
Morten Frendrup - 1 lordo (0,8 netti)
Brooke Norton-Cuffy - 0,9 lordi (0,5 netti)
Junior Messias - 0,9 lordi (0,5 netti)
Lorenzo Colombo - 0,9 lordi (0,5 netti)
Caleb Ekuban - 0,8 lordi (0,6 netti)
Benjamin Siegrist - 0,7 lordi (0,4 netti)
Stefano Sabelli - 0,7 lordi (0,4 netti)
Alessandro Marcandalli - 0,7 lordi (0,4 netti)
Nicola Leali - 0,5 lordi (0,3 netti)
Seydou Fini - 0,4 lordi (0,2 netti)
Patrizio Masini - 0,3 lordi (0,2 netti)
Jeff Ekhtator - 0,3 lordi (0,2 netti)
Sebastian Otoa - 0,3 lordi (0,2 netti)
Daniele Sommariva - 0,3 lordi (0,2 netti)
Lorenzo Venturino - 0,2 lordi (0,1 netti)
Hugo Cuenca - 0,1 lordi (0,1 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
