Scout granata al Mondiale U20: tanti i nomi finiti sul taccuino del Torino per il futuro

C’è anche un po’ di Torino nelle tribune degli stadi del Cile per il Mondiale Under 20. Il capo dell’area scout granata, Enrico Paresce, negli scorsi giorni è infatti volato in Sud America per osservare da vicino i giovani calciatori protagonisti della competizione, fa sapere Tuttosport. Il club granata vuole farsi trovare pronto in vista delle prossime sessione di mercato.

Ad attirare l'attenzione soprattutto Gilberto Mora, ( QUI il nostro approfondimento su di lui , ndr) trequartista messicano di 16 anni (ma ne compirà 17 già nei prossimi giorni, il 14 ottobre), che sta dimostrando di essere uno dei calciatori più interessanti del torneo. Mora è un calciatore tecnico e molto duttile: oltre che nella classica posizione da trequartista, può agire anche da seconda punta o come esterno offensivo.

Sempre messicana l’ala Amaury Morales del Cruz Azul, giocatore un po’ più acerbo, nonostante abbia un paio di anni in più (19), ma che vale la pena tenere d’occhio. Piace anche Lucas Quintana, difensore centrale paraguaiano che milita in patria nel Cerro Porteño. Classe 2005, è un centrale solido e bravo nel gioco aereo. Certo, ha bisogno ancora di tempo per completare il proprio percorso di crescita, ma ha ottimi margini di miglioramento e il tempo è dalla sua. Il suo cartellino è valutato 3 milioni. Sempre in difesa, piace Daniel Bameyi, classe 2006 con il vizio dei gol (2 quelli segnati al Mondiale) della Nigeria. Gioca in Slovenia nel Primorje e, nonostante la giovane età, può vantare anche alcune convocazioni e una presenza con la nazionale maggiore del suo Paese. Occhio poi all’argentino Tobias Ramirez, altro classe 2006 dell’Argentinos Juniors, che è seguito da diverse società e anche il Torino lo ha osservato.