Questione rinnovo Yildiz, Pasqualin a Tuttosport dichiara: "Juve, fai in fretta"
TUTTO mercato WEB
"Juve, fai in fretta". Parole di Claudio Pasqualin, che fanno parte di un'intervista concessa a Tuttosport dallo storico procuratore di Del Piero (che legò il numero 10 ai bianconeri a vita) sulla situazione del rinnovo di Yildiz. Prosegue l'agente, come riportato in prima pagina dal quotidiano torinese: "La nostra trattativa per il rinnovo durò 4 anni, ma erano altri tempi. Alla Juve consiglio di sbrigarsi, per evitare che i club di Premier...".
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo: "Azione da Toro: blitz in Cile per 3 talenti". Il responsabile degli osservatori granata segue il difensore paraguaiano Quintana, il trequartista messicano Mora e il terzino destro marocchino Maamar.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Serie A
Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
Serie B
Serie C
Bisoli: "Sul Brescia preferisco non dir nulla. Cosenza? Spero si sani la frattura tra piazza e club"
Calcio femminile