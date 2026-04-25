Stojilkovic, che errore. Due pali per il Pisa, ma all'intervallo contro il Parma è 0-0

Il Parma non sfrutta ancora il match point salvezza e all'intervallo è ancora fermo sullo 0-0 contro il Pisa. La squadra di Carlos Cuesta non domina la partita e a tratti soffre, con i toscani che colpiscono un palo con Akinsanmiro e con Suzuki che si supera su Vural con la faccia, mantenendo la porta dei ducali inviolata. I padroni di casa invece faticano e producono poco, con Delprato che da ottima posizione mette alto su cross di Valeri.

Il Pisa recrimina per un contatto in area di rigore su Canestrelli, sul quale però pare non esserci niente. La chance più ghiotta di tutto il primo tempo capita a Stojilkovic al 45', con il centravanti ospite che si divora a tu per tu con Suzuki il gol dello 0-1, sparando sul palo con il piatto destro.

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