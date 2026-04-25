Elphege ci ha preso gusto: segna ancora e il Parma vince 1-0. Pisa ancora sconfitto

Il Pisa perde anche al Tardini e adesso è davvero a un passo dalla Serie B. Il Parma invece, grazie all'1-0 maturato questo pomeriggio, è salvo aritmeticamente. La partita però non è stata semplice per i ducali, costretti a subire le iniziative degli ospiti nel primo tempo: Akinsanmiro prima e Stojilkovic poi hanno colpito il palo con Suzuki praticamente battuto. Hiljemark all'intervallo ha chiesto probabilmente più concretezza, ma nella ripresa il copione è stato lo stesso.

Meister e Moreo hanno avuto due chance importanti per sbloccare l'incontro, ma il danese ha calciato debolmente verso Suzuki e l'italiano ha colpito in modo impreciso di testa, vedendo la sua conclusione terminare sul fondo. La risposta da parte del Parma non è arrivata immediatamente, ma solo all'82, quando Elphege, entrato a gara in corso, ha raccolto una sponda di testa di Sorensen e, da solo in area piccola, ha controllato e battuto l'estremo difensore Semper con il destro. È l'ultima istantanea di un incontro che sancisce il raggiungimento dell'obiettivo da parte dei gialloblù.

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