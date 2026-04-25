Serie A, la classifica aggiornata: salvezza matematica per il Parma. Pisa con un piede e mezzo in B

Una vittoria che vale la salvezza aritmetica. Il Parma ha battuto il Pisa al Tardini per 1-0 grazie al gol di Nesta Elphege all'82' minuto e ha centrato ufficialmente l'obiettivo con quattro giornate di anticipo, visto che con quattro gare da giocare la Cremonese non potrà recuperare i 14 punti che i gialloblù hanno adesso di vantaggio. Il Pisa è invece a un passo dalla Serie B, con la retrocessione matematica che potrebbe arrivare già in serata, nel caso in cui il Lecce dovesse battere l'Hellas Verona.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 78 (33 partite giocate)

Napoli 69 (34)

Milan 66 (33)

Juventus 63 (33)

Como 58 (33)

Roma 58 (33)

Atalanta 54 (33)

Bologna 48 (33)

Lazio 47 (33)

Sassuolo 45 (33)

Udinese 43 (33)

Parma 42 (34)

Torino 40 (33)

Genoa 39 (33)

Fiorentina 36 (33)

Cagliari 33 (33)

Cremonese 28 (34)

Lecce 28 (33)

Verona 18 (33)

Pisa 18 (34)