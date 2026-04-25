Serie B, tris del Frosinone, successi di platino per Entella e Mantova. Pari Pescara e Palermo
Sono terminate le sfida delle ore 15 in Serie B. Vince il Frosinone che aggancia in vetta alla classifica Monza e Venezia, che però deve scendere in campo alle 17.15 contro l'Empoli. Pareggio del Palermo a Reggio Emilia così come il Pescara frena in casa 1-1 contro la Juve Stabia. Successo di platino per l'Entella che si impone 1-0 a Chiavari contro il Padova e per il Mantova che batte 3-0 il Sudtirol a Bolzano.
SERIE B - 36ª GIORNATA
Venerdì 24 aprile 2026
Monza-Modena 1-0
27' Birindelli
Avellino-Bari 2-0
67' Besaggio, 79' Palumbo
Sabato 25 aprile 2026
Catanzaro-Spezia 4-2
24' Petriccione, 63' Felipe Jack, 79' e 82' Petriccione; 44' Valoti, 93' rig. Lapadula
Entella - Padova 1-0
75' Cuppone
Frosinone - Carrarese 3-0
54' rig. Calò, 71' Fiori, 95' rig. Kone
Pescara-Juve Stabia 1-1
52' Insigne; 61' Correia
Reggiana-Palermo 1-1
20' Lambourde; 29' Palumbo
Sudtirol - Mantova 0-3
35' Trimboli, 41' Marras, 82' Wieser
Ore 17.15 - Venezia-Empoli
Ore 19.30 - Cesena-Sampdoria
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 75*
Monza 75
Frosinone 75
Palermo 69
Catanzaro 59
Modena 52
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 44*
Carrarese 43
Mantova 43
Südtirol 40
Sampdoria 40*
Padova 40
Entella 39
Empoli 37*
Reggiana 34
Pescara 34
Bari 34
Spezia 33
* una gara in meno