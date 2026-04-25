TMW Rocchi non è più a Lissone in questa stagione. Al suo posto c'è la Procura Federale

Durante questa stagione i designatori arbitrali non sono a Lissone. Al loro posto, al di là del vetro che divide la sala Var, ci sono gli agenti della Procura Federale della FIGC. Una situazione decisamente differente rispetto a quella dell'anno scorso. Non è dato sapere quale sia il motivo, ma non è improbabile che sia dovuto alla lettera denuncia che è stata presentata nel maggio del 2025 da Domenico Rocca.

In quel caso l'ex assistente arbitrale aveva sottolineato come ci fossero delle presunte anomalie in alcune partite. La giustizia sportiva ha archiviato il caso mentre la giustizia ordinaria - che ha tempi diversi così come necessità differenti - è arrivata oggi con l'avviso di garanzia per il designatore Gianluca Rocchi che ha tre capi di imputazione a cui dover rispondere. La designazione di Andrea Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile 2025, quella di Daniele Doveri per la semifinale di Coppa Italia del 23 aprile 2025 e l'interferenza su Parma-Udinese dell'1 marzo 2025, partita terminata zero a uno per effetto del rigore di Thauvin.

Rocchi, in una dichiarazione rilasciata alle agenzie, ha risposto così. "Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura".