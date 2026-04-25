Avellino, Besaggio: "L'importante era la salvezza ma è giusto credere in qualcosa in più"

Intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù, il centrocampista dell'Avellino Michele Besaggio ha commentato il successo contro il Bari: "L’importante era raggiungere la salvezza - riporta TuttoAvellino.it -. Il gol porta il mio nome, ma il merito è di tutta la squadra. Sappiamo quanto ci tenessero i tifosi, proprio come noi, e siamo felici. Ora siamo in zona playoff: aspettiamo i risultati di domani e vedremo. Andremo a Empoli con la testa giusta. Il presidente ha detto che l’obiettivo è stato raggiunto, ma è giusto credere in qualcosa di più.

Mi avevano parlato del pubblico di Avellino: sto cercando di dare il massimo per rendere felici i tifosi e noi stessi. È stato bellissimo vedere lo stadio esplodere, ma la cosa più importante è aver portato a casa il risultato".