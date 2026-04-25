Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pescara-Juve Stabia 1-1, le pagelle: quinto gol per Insigne. Okoro, che personalità!

Pescara-Juve Stabia 1-1, le pagelle: quinto gol per Insigne. Okoro, che personalità!TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 17:05Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Pescara-Juve Stabia 1-1

PESCARA

Saio 6 – Non può nulla sulla rete di Correia, per il resto non ha dovuto compiere parate particolarmente difficili se non quella su Leone a fine primo tempo.

Bettella 5,5 – Aveva giocato una buona gara, almeno fino alla devastante azione di Okoro che vince il duello fisico e serve l’assist per l’1-1 di Correia. Esce claudicante, pare nulla di grave. Dal 72' Altare sv.

Letizia 6 – In un paio di occasioni è impreciso nei passaggi, un qualcosa di anomalo visto che parliamo di uno dei difensori tecnicamente più forti della categoria. In fase difensiva non commette alcuna sbavatura e ci mette tutta la propria esperienza per contenere gli esterni avversari. Dall'83' Faraoni sv.

Cagnano 6,5 – Un salvataggio eccellente nega a Ricciardi la gioia del primo gol con la maglia gialloblu. Presidia con bravura la zona di competenza.

Capellini 6 – Se la cava discretamente bene su Maistro, molto attento anche quando entra Gabrielloni e c’è da battagliare soprattutto dal punto di vista fisico.

Acampora 5 – Non gioca una buona partita, da un calciatore con la sua qualità ci si aspetta sempre qualcosina in più. Soffre un po’ i costanti raddoppi di marcatura da parte dei mediani avversari. Dal 68' Meazzi 6 - Viene innescato poco, ma mostra sempre di avere qualità interessanti.

Brugman 6 – Si accende a intermittenza, ma per lui va fatto lo stesso discorso del compagno di reparto: bravissimi gli avversari a contenerlo e a limitarne le giocate. Nel finale ci prova dalla distanza, ma Confente gli dice di no.

Valzania 5 – Non una giornata indimenticabile per l’esperto mediano biancazzurro che, in uscita, ha sbagliato diversi passaggi. Prende un giallo evitabile per un battibecco con Correia. E proprio Correia lo brucia sul tempo in occasione della rete del pareggio.

Caligara 5,5 – Non sempre nel vivo del gioco. L’atteggiamento è quello giusto, ma appare troppo scolastico e si limita al compitino. Giusto il cambio. Dal 72' Berardi sv.

Insigne 6,5 – Fino a oggi i suoi gol avevano sempre fruttato i tre punti, oggi però la Juve Stabia ha fatto una buona partita e ha meritato il pari. Ben marcato dagli avversari, non a caso il quinto sigillo stagionale arriva direttamente su calcio piazzato. Nel primo tempo, però, spettacolare il suo tiro da 20 metri.

Di Nardo 5,5 – C’è una statistica che sintetizza la sua gara: fino al 65’ aveva toccato appena cinque palloni, uno dei quali in fase difensiva su corner a favore della Juve Stabia. Ha una buona occasione per segnare il 2-1, ma si fa ipnotizzare da Confente. Dall'83' Tsadjout sv.

Giorgio Gorgone 6 – Il punto serve a poco, quantomeno in chiave salvezza diretta. Sul piano della qualità un passo indietro rispetto ad altre partite, ma la posta in palio è alta ed è prevalsa la tensione.

JUVE STABIA

Confente 5,5 – Si supera su Insigne a metà primo tempo con un bel colpo di reni, ma proprio il capitano biancazzurro lo beffa con un tiro non irresistibile. Si riscatta ben disimpegnandosi su Di Nardo e Brugman.

Giorgini 6 – Lotta e combatte per tutti e 95 i minuti confermandosi un calciatore di buon livello per la categoria. Sempre al posto giusto al momento giusto.

Diakitè 6 – Nel primo tempo è uno dei migliori in campo, quando decide di giocare d’anticipo è sempre efficace e coraggioso. Soffre un pochino in più nella ripresa e, dopo il giallo, viene sostituito per evitare qualsivoglia problematica. Salterà per squalifica la gara con il Frosinone. Dal 60' Varnier 6 - Fa il suo.

Dalle Mura 7 – Si pensava a un rientro in campo di Bellich e Varnier, invece Abate punta ancora una volta su di lui e i fatti gli danno ragione. Per due volte risolutivo in anticipo su Di Nardo, nel finale i compagni di reparto calano fisicamente e lui sbuca da tutte le parti recuperando una marea di palloni.

Cacciamani 5,5 – Media tra un primo tempo positivo e ricco di spunti (come un cross al bacio per Ricciardi) e una ripresa ad andamento lento. Dal 60' Mannini 5,5 - Approccio un po' timido. Discreto in fase difensiva, ma spinge poco.

Ricciardi 5,5 – Ha avuto le sue occasioni in questo girone di ritorno, ma oggettivamente non è mai sembrato incisivo come accadeva a Cosenza. Cagnano si immola e gli nega la gioia della rete. Dal 45' Carissoni 6 - Spinge meno del solito, ma garantisce equilibrio tattico.

Leone 6,5 – Torna in campo dal primo minuto ed è assoluto dominatore della scena. Vicino al gol dello 0-1 con un’azione personale devastante, quando ha il pallone tra i piedi dà sempre la sensazione di poter inventare qualcosa.

Mosti 6 – Oggi molto meno appariscente rispetto ad altre occasioni, ma i centrocampisti del Pescara hanno qualità e c’è bisogno di sacrificarsi in fase difensiva. E lo fa bene. Dal 90' Pierobon sv.

Correia 6,5 – Un giocatore vero, un rendimento che giustifica il lungo e paziente corteggiamento della dirigenza. Segna la rete del pareggio regalando un altro punto prezioso alla sua squadra.

Maistro 5,5 – Per due volte ha l’opportunità di calciare dalla distanza, ne vien fuori il classico tiro “telefonato” che fa il solletico a Saio. Si muove bene tra le linee, ma alterna buone giocate a qualche errore. Dal 65' Gabrielloni 5 - Si è visto molto poco.

Okoro 7 – Una forza della natura, ennesima scommessa vinta da Lovisa. Ricordiamoci sempre che parliamo di un ragazzo di 21 anni che, nella bolgia dell’Adriatico, gioca con la personalità del veterano. Lo dimostra in occasione della rete del pareggio con una devastante azione personale.

Ignazio Abate 7 – Playoff ormai certi, non era assolutamente facile dopo la rivoluzione estiva. Ricordiamoci con quanti problemi sta convivendo ormai da inizio campionato. Oggi se l’è giocata a Pescara con personalità e organizzazione meritando il pareggio.

Articoli correlati
Serie B, Pescara-Juve Stabia: il popolo dell'Adriatico si affida a Lorenzo Insigne... Serie B, Pescara-Juve Stabia: il popolo dell'Adriatico si affida a Lorenzo Insigne
Pescara, Gorgone sicuro: "Playout o subito, questa squadra si salverà" Pescara, Gorgone sicuro: "Playout o subito, questa squadra si salverà"
Serie B, si accende la corsa salvezza: 10 squadre in lizza fra scontri diretti e... Serie B, si accende la corsa salvezza: 10 squadre in lizza fra scontri diretti e sfida alle big
Altre notizie Serie B
Palermo, sfuma la promozione diretta. Eppure con questi numeri spesso si va in A TMWPalermo, sfuma la promozione diretta. Eppure con questi numeri spesso si va in A
Padova, Breda: "La Virtus Entella ha meritato. Abbiamo il destino nelle nostre mani"... Padova, Breda: "La Virtus Entella ha meritato. Abbiamo il destino nelle nostre mani"
Mantova, Modesto: “Il gruppo ha reagito alla grande e tutti hanno fatto molto di... Mantova, Modesto: “Il gruppo ha reagito alla grande e tutti hanno fatto molto di più”
Carrarese, Calabro: "Risultato troppo largo. Non siamo fortunati con i rigori" Carrarese, Calabro: "Risultato troppo largo. Non siamo fortunati con i rigori"
Frosinone, Alvini: "Oggi siamo stati fantastici. Nessun rimpianto, può succedere... Frosinone, Alvini: "Oggi siamo stati fantastici. Nessun rimpianto, può succedere di tutto"
Virtus Entella-Padova 1-0, le pagelle: la decide Cuppone, top Karic e Tiritiello.... Virtus Entella-Padova 1-0, le pagelle: la decide Cuppone, top Karic e Tiritiello. Biancoscudati timidi
Sudtirol-Mantova 0-3, le pagelle: crolla ancora la squadra di Castori, 3 punti d’oro... Sudtirol-Mantova 0-3, le pagelle: crolla ancora la squadra di Castori, 3 punti d’oro per i virgiliani
Reggiana-Palermo 1-1, le pagelle: Lambourde si prende la scena, Pohjanpalo in ombra... Reggiana-Palermo 1-1, le pagelle: Lambourde si prende la scena, Pohjanpalo in ombra
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi ritorno di fiamma della Roma. Il Napoli su Joao Gomes e Rios. Vanoli-Grosso: presente e futuro per la panchina viola?
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Pm Milano: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter in alcune gare". Tre capi d'imputazione
Immagine top news n.1 Nuovo terremoto nel calcio italiano. AGI: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva
Immagine top news n.2 Milan, Allegri: "Non commento Conte. Sedersi ora a tavola a parlare di mercato..."
Immagine top news n.3 Chiellini: "I progetti a lungo termine non esistono. Spalletti? Convinto possa essere la guida del futuro"
Immagine top news n.4 Hojlund, Napoli fino al 2030: il riscatto del cartellino potrebbe scattare già contro il Como
Immagine top news n.5 Lukaku ha sacrificato il rapporto con Conte sull'altare dell'ultima vetrina Mondiale
Immagine top news n.6 Sorloth dice di sì, Goretzka si avvicina: il Milan ha già in canna i primi due colpi da Champions
Immagine top news n.7 Roma, il dado è tratto: pieni poteri a Gasp. Avrà voce in capitolo sul mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.2 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.4 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dalla Germania: anche l'Inter in corsa per Brandt ma c'è il nodo su commissioni e ingaggio
Immagine news Serie A n.2 Il Parma è salvo, scatta l'obbligo per Nicolussi-Caviglia: al Venezia andranno 6 milioni
Immagine news Serie A n.3 La Juventus non si è mossa per il rinnovo di Bremer. Ha una clausola fino al 10 agosto
Immagine news Serie A n.4 Parma, Cuesta: "Per me era tutto nuovo, salvarsi significa felicità. Ho dovuto imparare"
Immagine news Serie A n.5 È sempre Malen a sbloccarla: undicesimo gol in campionato e 0-1 tra Bologna e Roma
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini glissa stizzito su Ranieri: "Continuate a farmi domande in cui non sono coinvolto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, sfuma la promozione diretta. Eppure con questi numeri spesso si va in A
Immagine news Serie B n.2 Padova, Breda: "La Virtus Entella ha meritato. Abbiamo il destino nelle nostre mani"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: “Il gruppo ha reagito alla grande e tutti hanno fatto molto di più”
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Risultato troppo largo. Non siamo fortunati con i rigori"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: "Oggi siamo stati fantastici. Nessun rimpianto, può succedere di tutto"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Padova 1-0, le pagelle: la decide Cuppone, top Karic e Tiritiello. Biancoscudati timidi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, De Giorgio: "Continuiamo a onorare questo campionato come stiamo facendo"
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, Bucchi: "Dobbiamo raccogliere domani quello che abbiamo coltivato da dieci mesi"
Immagine news Serie C n.3 Perugia, Gemello: "A Forlì non dobbiamo assolutamente giocare per il pareggio"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Cosmi: "Domani per il Foggia è una partita da dentro o fuori, per noi no"
Immagine news Serie C n.5 Ds Trapani: "Chiediamo scusa alla città e all'intera tifoseria. Abbiamo commesso errori"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo: "Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare la partita"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.5 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?