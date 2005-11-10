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Inter, Chivu: "Voglio creare qualcosa che duri. Il sogno? Vincere la Champions"

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 11:57Serie A
03.10.2026 11:57Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Cristian Chivu si è raccontato ai microfoni della neonata piattaforma Futnet, sportech company che integra valutazione professionale indipendente, report tecnico, validazione scientifica e - da novembre - l’accesso diretto da parte dei club, ripercorrendo il suo primo anno e mezzo all'Inter e soffermandosi sulle responsabilità legate al suo incarico e sugli obiettivi per il futuro. L'allenatore nerazzurro, come riportato da Gianlucadimarzio.com, ha spiegato di voler costruire qualcosa di duraturo nel tempo.

"So dove sono capitato, so qual è la mia responsabilità, so quello che vuol dire avere questa grande responsabilità - ha esordito -. Ma soprattutto so che ho la responsabilità nei confronti dei miei giocatori e voglio creare una cosa che duri, una cosa che lasci qualcosa di importante nella pagina di questa meravigliosa società. Sto lavorando per quello".

Chivu ha quindi spiegato il proprio approccio al lavoro, basato soprattutto su obiettivi progressivi: "Ho mini obiettivi da raggiungere in breve tempo, perché non penso mai troppo a lungo termine, perché è partendo con i piccoli passi che puoi raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ti permettono poi di sognare più in grande".

Il sogno Champions

Tra le ambizioni dell'Inter non può mancare la Champions League, una competizione che, secondo Chivu, trasmette motivazioni ed emozioni differenti rispetto al campionato. "Vincere la Champions è bellissimo. È il sogno di tutti - ha ammesso -. C'è una grossa differenza tra una partita di campionato e una di Champions. E non importa se è la fase a gironi o se è un ottavo. C'è una grossa differenza". L'allenatore ha sottolineato soprattutto l'impatto motivazionale della competizione europea sui giocatori: "Per quello che è la motivazione individuale di un giocatore, ma anche per quello che sono le motivazioni di una squadra. È un po' come andare in Nazionale A, anche lì trovi qualcosa dal punto di vista motivazionale di diverso rispetto a quella che è la routine di un campionato di 38 partite giocate ogni domenica, che a un certo punto diventa un automatismo". Chivu ha poi spiegato come Champions e Nazionale riescano a generare uno stimolo particolare: "C'è il rischio che dal punto di vista emozionale ti trasmetta poco, invece la Champions e la Nazionale ti danno sempre qualcosina in più".

"Non esiste una ricetta per vincere la Champions"

Allo stesso tempo, il tecnico nerazzurro ha invitato a non cercare formule matematiche o certezze nella corsa al trofeo più prestigioso d'Europa. "Non esiste una ricetta che ti dia la certezza che puoi vincere la Champions, non esistono i soldi che ti possono comprare una Champions, non esistono nemmeno idee che te la possano comprare". Secondo Chivu, il reale valore delle squadre emerge soltanto con il trascorrere della stagione: "È una somma di tante cose, durante la stagione arrivi a un certo punto, ma tardi, tipo a marzo, e capisci a che punto sei". Infine, l'allenatore ha evidenziato quanto sia difficile individuare con largo anticipo le squadre destinate ad arrivare fino in fondo: "Perché oggi dire chi è la favorita, sì, sulla carta è semplice. Ma chi arriverà in fondo, chi ce la farà, non è altrettanto semplice da dire".

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