Atalanta, Carnesecchi non esce mai, al 2° posto uno che in rosa non doveva esserci

Vissuta un'estate di rivoluzioni, con l'arrivo di Giuntoli in dirigenza, di Sarri in panchina, e di una serie di nuovi calciatori, l'Atalanta è ancora alla ricerca della sua miglior pelle. Non stupisce che in queste prime sette partite il tecnico toscano abbia impiegato la bellezza di ventuno giocatori, undici dei quali meno della metà del tempo totale avuto finora a disposizione dalla squadra tra campionato e Conference League.

Carnesecchi il più impiegato, Ederson lo segue a ruota

Il più utilizzato è ovviamente il portiere Marco Carnesecchi, unico tra i calciatori presenti della rosa bergamasca ad aver disputato tutti i 630 minuti avuti a disposizione. Alle sue spalle c'è uno che in questa squadra non doveva nemmeno esserci: Ederson. Saltato sul più bello il trasferimento al Manchester United, Sarri ha fatto del brasiliano la sua colonna di centrocampo, schierandolo sempre tra i titolari e concedendogli 597 minuti. Completa il podio l'ultimo dei calciatori fin qui sempre titolari, ossia Giorgio Scalvini, investito di totale fiducia sia dentro che fuori dal campo visto il suo recente rinnovo. Tra i nuovi il più impiegato è stato Gianluca Gaetano con 6 presenze e 468 minuti. Guadagnano posizioni Bellanova e Samardzic, due che fino la scorsa stagione venivano considerati poco più che comprimari e che oggi hanno giocato rispettivamente 462' e 395'. Il duello delle punte al momento lo vince Scamacca, 341 minuti in campo contro i 289 di Krstovic. Fanalini di coda gli altri arrivati dal mercato Rowe, Kessié, Kristensen ed Elmas, tutti finora i 180 minuti.

I 10 più impiegati dell'Atalanta

1. Marco Carnesecchi - 630 minuti

2. Ederson - 597 minuti

3. Giorgio Scalvini - 566 minuti

4. Odilon Kossounou - 540 minuti

5. Gianluca Gaetano - 468 minuti

6. Raoul Bellanova - 462 minuti

7. Lazar Samardzic - 395 minuti

8. Charles De Ketelaere - 385 minuti

9. Gianluca Scamacca - 341 minuti

10. Giacomo Raspadori - 329 minuti