Tacchinardi: "Roma partita che pesa tantissimo e la Juventus ci arriva spalle al muro"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de La Stampa, l'ex bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato del match di questa sera fra Roma e Juventus: "E’ una partita che pesa tantissimo e la Juventus ci arriva spalle al muro per responsabilità proprie. Con Spalletti sembrava fosse ripartire alla grande, aveva ritrovato entusiasmo e identità, poi c’è stato un calo evidente anche in gare che non ti puoi permettere di sbagliare.

Adesso è imprescindibile una prestazione da uomini veri, da gladiatori. A Roma troverà un ambiente caldo, una rivalità storica, aspettative altissime e un’avversaria fresca, riposata, che ha lavorato atta la settimana su ritmo e intensità. La Juve invece ha speso tanto in partite dispendiose come quella con l’Inter o il ritorno col Galatasaray. Quando giocano sempre gli stessi, visto che c’è una rosa non lunghissima, alla fine qualcosa si paga sul piano fisico e mentale".