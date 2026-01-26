Tchoca ultimo ma non ultimo? Cosa può fare il Torino nell'ultima settimana di mercato

Il Torino proprio oggi ha ufficializzato l'ultimo rinforzo del suo calciomercato di gennaio 2026 con l'acquisto del difensore brasiliano Tchoca, nome d'arte dietro cui si cela il centrale Joao Pedro de Sousa Rodrigues, che Petrachi ha prelevato in prestito oneroso (a 1,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato a 10 presenze in Serie A da almeno 45 minuti, a 4,5 milioni di euro. Più o meno le stesse cifre offerte al Botafogo per David Ricardo, che era il primo obiettivo ma sul quale si è mossa con maggior decisione la Dinamo Mosca in Russia.

Quello di Tchoca non è l'unico colpo fatto dal Torino in questa sessione di acquisti e cessioni, avendo portato in dote gennaio anche un nuovo laterale sinistro. Dal Benfica è arrivato Rafa Obrador, scuola Real Madrid e pronto a prendere il posto in rosa di almeno uno tra Biraghi e Nkounkou, entrambi messi sul mercato. E poi è stato preso anche un baby colombiano, Feder Rivas, che ha riempito gli slot extra-UE.

Cosa manca da fare adesso al Torino in questo mercato di gennaio? Non granché, a dirla tutta. La priorità era la difesa e tra un Marianucci e un David Ricardo, senza scordarsi di accostamenti 'laterali' come Coppola e Becao, è arrivato Tchoca. Si era parlato di un possibile scambio di centrocampisti con la Lazio con coinvolti Ilic e Belahyane, ma non sono arrivati aggiornamenti di recente. E occhio infine al futuro di Duvan Zapata: Baroni ha detto che non vorrà privarsene, ma in società qualche riflessione la stanno facendo. Nel caso, arriverebbe un sostituto.

ACQUISTI

Tchoca (D) (Corinthians) PRE

Rafa Obrador (D) (Benfica) PRE

Daniel Tonica (D) (Legnago Salus) DEF

Feder Rivas (D) (Atlético Nacional) DEF

CESSIONI

Mihai Popa (P) (Cluj) DEF

Côme Bianay Balcot (D) (Mantova) PRE

Francesco Dell'aquila (A) (Pontedera) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato