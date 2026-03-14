Il Parma crolla a Torino nella ripresa. Gazzetta di Parma: "Interrotta la serie positiva"

"Il Parma crolla a Torino nella ripresa e interrompe la serie positiva" scrive la Gazzetta di Parma in prima pagina quest'oggi commentando così la sconfitta per 4-1 della formazione di Cuesta nello scontro diretto per la salvezza contro i granata.

All’Olimpico i granata sterzano nella ripresa e stendono 4-1 i ducali che vanno ko dopo 5 risultati utili consecutivi. Vittoria per la formazione dell'ex Roberto D'Aversa che si porta a -1 in classifica proprio dal Parma di Cuesta.

Contro la sua ex squadra D’Aversa lancia Vlasic a sostegno di Simeone e Adams con Zapata che si accomoda in panchina e il tecnico ha ragione perché gli attaccanti saranno protagonisti delle prime 3 reti: 1-0 del Cholito, 1-1 di Pellegrino, poi nella ripresa autogol di Delprato sul diagonale di Adams, autogol di Keita dopo la traversa di Simeone e nel finale il 4-1 definitivo firmato da Duvan Zapata subentrato nel 2° tempo.