Toro, poker salvezza. Corriere di Torino: "Spettacolo granata all’Olimpico"
Il Corriere di Torino esalta il successo del Torino, che supera nettamente il Parma e compie un passo importante nella corsa salvezza. Il 4-1 dell’Olimpico Grande Torino permette ai granata di allungare sulla zona calda della classifica, portando a nove i punti di vantaggio sulla Cremonese terzultima e rafforzando la fiducia dopo il cambio in panchina.
La squadra di Roberto D’Aversa indirizza subito la partita con il gol di Giovanni Simeone, al settimo centro in campionato, prima di subire il momentaneo pareggio firmato da Pellegrino. Nella ripresa però il Torino cambia passo e piazza l’allungo decisivo con Ilkhan, un’autorete della difesa emiliana e il sigillo finale di Duvan Zapata.
Per i granata si tratta del secondo successo in tre partite sotto la guida del nuovo tecnico, un risultato che rafforza il percorso verso una salvezza più tranquilla. Il Parma, invece, paga soprattutto le difficoltà difensive emerse nella seconda parte della gara, che permettono al Torino di chiudere con un largo successo.
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