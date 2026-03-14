Roma, cinque giorni decisivi: Gasperini e la full immersion tra Como e Bologna per l'Europa

La stagione della Roma entra nel momento più delicato. In pochi giorni i giallorossi si giocano una fetta importante del proprio cammino, prima con la sfida contro il Como al Sinigaglia, vero spareggio per la zona Champions, poi con il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna all’Olimpico. Due partite ravvicinate che possono indirizzare in modo definitivo il finale di stagione.

Gasperini ha ribadito il concetto più volte negli ultimi giorni, anche durante la presentazione del nuovo sponsor: “È il momento decisivo, lo affronteremo con ancora più spinta”. Il tecnico sa che servirà il contributo di tutti, perché molti titolari saranno chiamati agli straordinari in entrambe le gare.

Oltre a Svilar, diversi giocatori di movimento sono destinati a partire dall’inizio in entrambe le sfide, tra cui Mancini, Celik, Wesley, Cristante e Malen. Restano da valutare le condizioni di Hermoso e Koné, con il francese che sembra avere più possibilità di essere titolare. In mezzo al campo Cristante potrebbe tornare dal primo minuto accanto a Koné, con Pisilli pronto a rifiatare.

In difesa Mancini sarà il punto fermo, mentre per gli altri due posti si giocano una maglia Celik, Ghilardi e lo stesso Hermoso. Scelte che dipenderanno dalle condizioni fisiche, in una settimana che può decidere gran parte del destino della Roma. A riportarlo è il Corriere della Sera.