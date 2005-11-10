Frattesi e il Napoli, una delle tante telenovelas del calciomercato. Che non ha mai visto il lieto fine

Davide Frattesi al Napoli. Una trattativa che probabilmente ricorderà anche chi segue con disattenzione le evoluzioni del calciomercato. Perché il nome del centrocampista è stato accostato a più riprese alla squadra azzurra, nell'ultima e in tutte le precedenti sessioni, prima del suo trasferimento alla Lazio di Gattuso.

Il Napoli sempre sullo sfondo senza affondare

Una traccia di mercato emersa via via nel corso del tempo, negli ultimi anni. Perché Davide Frattesi all'Inter non è mai stato un titolarissimo e la voglia di cambiare aria, soprattutto nelle sessioni invernali, è spesso emersa più o meno forte. Ed il Napoli si è sempre interessato, pur non affondando mai il colpo anche per questioni di prezzo del cartellino.

La Lazio ha sfruttato l'occasione

L'occasione ghiotta si è presentata quest'estate, quando per il Napoli non poteva di fatto operare in entrata. E lì ecco la zampata della Lazio, che si è portata a casa il cartellino di Frattesi per una cifra complessiva di circa 15 milioni di euro fra prestito iniziale e riscatto futuro. Un affarone, anche considerando l'avvio del giocatore: in biancoceleste ha giocato 10 partite di campionato, tutte, con 3 gol pesanti all'attivo. Con la ricerca del quarto che è attiva da un po', magari proprio contro quel Napoli che lo ha corteggiato a più riprese.