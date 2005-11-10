Napoli, caos prima della Lazio: annullata la conferenza di Allegri. E ADL rompe il silenzio

Un'altra giornata movimentata in casa Napoli, alla vigilia di una sfida contro la Lazio che assume un peso enorme dopo le sconfitte contro Juventus e Porto. Il pesante 4-1 incassato al Dragao ha lasciato strascichi non soltanto sul campo: le dichiarazioni postpartita di Politano, Allegri e Hojlund, unite alla discussione tra Lucca e De Bruyne durante la gara, hanno alimentato la percezione di uno spogliatoio attraversato da tensioni. In questo clima, con sette sconfitte nelle prime quattordici partite stagionali, è arrivato un altro episodio destinato a far discutere.

Napoli, conferenza annullata a pochi minuti dall'inizio: la comunicazione ai giornalisti

Alle 15 era previsto il consueto incontro con la stampa di Massimiliano Allegri. Dopo che Rino Gattuso aveva presentato la partita alle 12:30 sul fronte laziale, si attendevano le parole dell'allenatore azzurro. A pochi minuti dall'inizio, però, davanti a una ventina di cronisti già presenti, il capo ufficio stampa Guido Baldari ha comunicato l'annullamento dell'appuntamento per decisione della società, motivandolo con il ritiro della squadra. Una scelta improvvisa che ha inevitabilmente alimentato ulteriori interrogativi sul momento del Napoli.

De Laurentiis interviene sui social: "Nessun caso, ho deciso io di bloccare la conferenza"

In serata è arrivato il chiarimento di Aurelio De Laurentiis, che ieri aveva incontrato a Castel Volturno Allegri, il direttore sportivo Giovanni Manna e la squadra. Il presidente ha scritto sui propri canali social: "In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l'ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale". Una presa di posizione netta, mentre sul campo resta da trovare la risposta alla crisi.