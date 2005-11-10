Serie A femminile, si chiude la sesta giornata: tre le gare in programma
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 09:35Calcio femminile
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08.11.2026 09:35Calcio femminile
Tre gare chiudono la sesta giornata di Serie A femminile: si parte alle 12.30 con Parma-Como Women, poi Ternana-Fiorentina e Lazio-Napoli.
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© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Si chiude la sesta giornata della Serie A femminile, tre le gare in programma. Si parte alle 12.30 con Parma-Como Women, alle 15.00 Ternana-Fiorentina, alle 18.00 Lazio-Napoli
Il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Sabato 7 novembre
Como 1907-Roma 0-4
33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano.
Milan-Inter 0-3
57', 83' Bugeja rig. (I), 67' Glionna (I).
Juventus-Sassuolo 2-1
20 Clelland (S), 72' Redondo (J), 77' Salvai (J)
Domenica 8 novembre
Parma-Como Women ore 12:30
Ternana Women-Fiorentina ore 15:00
Lazio-Napoli Women ore 18:00
La classifica della Serie A Women
Roma 18*
Inter 16*
Como 1907 11*
Juventus 9*
Como Women 8
Fiorentina 7
Ternana Women 7
Milan 6*
Napoli Women 4
Lazio 2
Parma 2
Sassuolo 2*
*Una partita in più
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