Sucic poteva essere del Como. Le commissioni hanno portato i lariani su Baturina

Un anno e qualche mese fa l'Inter completava l'acquisto di Petar Sucic, più o meno negli stessi giorni il Como chiudeva l'innesto di Martin Baturina, profilo per quanto non tecnicamente uguale ma capace di agire in zone di campo più o meno simili. Quello che forse qualcuno non sa, però, è che il primo avrebbe potuto essere un nuovo giocatore del Como, e che proprio quel mancato trasferimento ha aperto le porte all'altro.

Le parole di Suwarso su Sucic

In che senso? La spiegazione l'aveva data qualche tempo fa Mirwan Suwarso, presidente del Como, nel corso di un'intervista. Anzi, il massimo dirigente del club lariano aveva proprio raccontato direttamente il retroscena: "Avevamo già raggiunto un accordo con il club, il problema è che le commissioni chieste dagli agenti erano quasi equivalenti al prezzo del trasferimento: per noi non aveva alcun senso, così abbiamo rinunciato all'operazione e siamo andati poi su Baturina".

La rivelazione anche su Baturina

Le commissioni hanno quindi indotto il Como, almeno nel racconto portato avanti dal presidente Suwarso, a direzionare le loro attenzioni su Baturina. Anche su quest'ultimo affare il dirigente non è stato parco di dettagli: "Mi è stato segnalato da Fabrizio Romano. Un giorno mi ha chiesto se mi interessasse questo giocatore, ma non lo conoscevo: mi ha spiegato che c'era un agente che voleva incontrarmi. Ho sentito il nome Baturina e mi è sembrato familiare".