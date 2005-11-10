Avellino, Palumbo è soddisfatto: "Punto importante fuori casa che ci dà continuità"

Un pareggio per 1-1 nel derby con il Benevento. L'Avellino esce dal match del "Vigorito" con un punto che serve per classifica e morale. Al termine del match, il centrocampista biancoverde Martin Palumbo ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù:

"Siamo stato bravi nei primi minuti - riporta TuttoAvellino.it - potevamo sfruttare meglio qualche occasione, magari riuscire a prendere qualche seconda palla in più, vincere qualche duello, queste partite si vincono a centrocampo, forse abbiamo peccato in alcuni frangenti ma è un buon punto fuori casa. Ci tenevamo a fare bene anche per i tifosi che non c'erano e va benissimo. In certi momenti ci sta metterti sotto per respirare ma dobbiamo cercare, quando recuperiamo palla, di tenerla di più invece di buttarla via e metterli in difficoltà.

Play o mezzala per me cambia poco, c'è un po' di rammarico, potevo anche fare gol ma ho guadagnato l'angolo che ha portato al gol, ma è un punto importante fuori casa che ci dà continuità. Non so perché fuori casa facciamo più fatica, forse un fattore mentale su cui dobbiamo crescere: dobbiamo giocare fuori casa come in casa, siamo un'ottima squadra, se riusciamo a fare fuori quello che facciamo in casa diventiamo una buonissima squadra".