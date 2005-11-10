Delirio Lazio verso Napoli: 3000 tifosi con sciarpe, cori e abbracci per Gattuso e giocatori

Una marea biancoceleste ha letteralmente travolto la Lazio lungo via Marsala, scortando l'autobus della squadra fino all'accesso della stazione Termini prima della partenza per il lunch match di Napoli ieri. A creare una muraglia d'affetto sono stati oltre 3.000 sostenitori che, radunatisi con tre quarti d'ora d'anticipo su indicazione del tifo organizzato, hanno avvolto il gruppo tra sciarpe, cori e un clima di puro delirio. In prima fila si è distinto un visibilmente stravolto Gennaro Gattuso, attorno al suo collo una sciarpa e il boato generale ad accompagnarlo. Mentre il capitano Mattia Zaccagni ha fatto da apripista alla sfilata del gruppo pur senza figurare tra i convocati causa infortunio. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Calore del tifo

L'incredibile spinta ricevuta dal popolo laziale ha oltrepassato ogni previsione della vigilia - confermando un trend di straordinaria risposta della piazza in occasione di ciascuna trasferta stagionale -, a fronte delle limitazioni che ammetteranno la presenza di soli 2.482 tifosi non residenti nella regione Lazio nel settore ospiti al Maradona oggi. Tra applausi, pacche sulle spalle e l'emozione visibile di molti interpreti stretti nel corridoio umano d'accesso allo scalo ferroviario, ha svettato il messaggio recitato dallo striscione affisso sulle transenne: "Mettete in campo il nostro spirito ultras".

Una risposta importante

Un’attestazione di stima e vicinanza che lo stesso Gattuso aveva già ampiamente pronosticato e ringraziato in conferenza stampa a nome dell'intera rosa e dello staff, individuando nel calore del pubblico la molla ideale per strappare un risultato favorevole in casa del Napoli. La risposta della tifoseria sarà stata anche figlia del primo posto in classifica, ma restano sempre dei malumori con i quali convivere per la contestazione all'indirizzo della società e del presidente Lotito.