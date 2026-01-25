Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Mancini: "Dominato nel primo tempo. Ghilardi? Sta crescendo bene"

Roma, Mancini: "Dominato nel primo tempo. Ghilardi? Sta crescendo bene"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:38Serie A
Giuseppe Lenoci

Al termine della sfida tra Roma e Milan, terminata 1-1, è intervenuto Gianluca Mancini ai microfoni di DAZN per analizzare il match: "Avevamo preparato una scalata diversa, poi gli avversari si mettono in campo anche in maniera diversa e il mister mi ha chiesto di trovare dei tempi diversi con Ndicka. Le preventive erano una costante su cui avevamo lavorato, visti gli avversari".

Oggi la difesa ha avuto compiti diversi.
Mi sono fatto vedere meno in zona offensiva, avevamo contro giocatori di gamba, all'andata abbiamo preso delle ripartenze e abbiamo preferito lasciare giocare i nostri attaccanti. Ghilardi? Chiunque gioca lo fa bene perché la batteria dei difensori è importante. Con il rispetto delle altre squadre, giocare all'Olimpico è più complicato: è giovane ed è forte e, dopo un periodo di ambientamento, sta mostrando le sue qualità. Sono stato anche io giovane e so cosa vuol dire l'impatto con uno stadio come questo".

Buon primo tempo.
"Abbiamo dominato il primo tempo, poi nel secondo il Milan è uscito con un tiro di Rabiot e il gol. All'andata non siamo riusciti a pareggiarla, ora si: il pareggio è un buon risultato perché siamo stati sotto, la sconfitta avrebbe bruciato ma anche il pari ci regala lo stesso sentimento".

