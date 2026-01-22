TMW Roma, problemi per Mancini e Ferguson: condizioni da monitorare. Domenica c'è il Milan

Dopo la vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, la Roma si lecca anche le ferite. Secondo quanto raccolto da TMW, Gianluca Mancini è uscito malconcio dal match di Europa League e di conseguenza le sue condizioni restano da monitorare per la sfida contro il Milan. Per l'italiano trauma contusivo al bicipite femorale

Probabilmente il problema rientrerà e lui sarà regolarmente al suo posto nel weekend, ma la certezza la avremo solamente nei prossimi giorni, quando il quadro clinico sarà più chiaro. Con Hermoso ai box, la sua presenza è ancora più fondamentale per guidare un reparto che punta forte pure su Ndicka, entrato oggi al posto di Ziolkowski e fatto riposare per lo scontro diretto con i rossoneri. Da segnalare anche un minimo trauma alla caviglia sinistra per Evan Ferguson, il quale non preoccupa.

Nella giornata odierna nel frattempo la Roma ha virtualmente formalizzato la cessione di Tommaso Baldanzi al Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il fantasista classe 2003 si è già recato in Liguria e sosterrà presto le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà, inizialmente fino a giugno, ai rossoblù. Il più felice sarà De Rossi, che viene dunque accontentato dal club.