Tel, Carrasco e non solo: Gasperini vuole un esterno offensivo alla Malen per la sua Roma

A Trigoria la linea è chiara, anche se i tempi restano stretti: alla Roma serve un attaccante esterno di gamba e qualità, da piazzare a sinistra nel tridente di Gasperini. Il tecnico ha indicato il profilo ideale, un giocatore “alla Malen”, capace di incidere subito e di garantire profondità e imprevedibilità. Il mercato giallorosso, dopo i primi colpi, è entrato in una fase di attesa strategica: Massara studia le occasioni last minute, con l’obiettivo di chiudere in prestito entro la fine di gennaio.

Il nome più caldo resta Mathys Tel, classe 2005: giovane ma già abituato a palcoscenici importanti, può agire anche da centravanti. Il Tottenham, però, frena sulla cessione nonostante le recenti esclusioni del francese dalla lista Champions. Sul tavolo c’è anche la pista Sauer, esterno slovacco ventenne di piede destro: il Feyenoord ha aperto solo per giugno, ma la Roma proverà a forzare i tempi. In alternativa resiste l’idea Yannick Ferreira Carrasco come soluzione d’esperienza, sebbene l’età e le stagioni in Arabia non convincono del tutto.

Il Corriere della Sera fa il punto della situazione, andando anche oltre la casella dell'ala. Per l’esterno basso, Fortini resta caro (15 milioni), mentre Seys del Club Brugge è monitorato per il suo mancino. Dragusin, infine, può arrivare solo in prestito e al fotofinish. La sensazione è che tutto si deciderà sul gong: Gasperini aspetta il piatto forte, Massara prepara l’assalto finale.