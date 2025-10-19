Termina a reti bianche tra Atalanta e Lazio, chiude Milan-Fiorentina: le top news delle 22

Atalanta e Lazio non si superano - Il turno di Serie A, come sfida delle 18.00, vede andare in scena Atalanta-Lazio. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa la Dea fa qualcosa in più ma non riesce a trovare il colpo risolutore. Mastica amaro Juric: "Stasera abbiamo creato tanto. C'erano tante situazioni dove potevamo fare goal contro una squadra che abbiamo contenuto. Si stanno accumulando molto questi punti persi nonostante la squadra si stia comportando bene". Sarri, invece, elogia i suoi: "I giocatori stanno diventando sempre più gruppo. Abbiamo fatto un primo tempo di ottimo livello, poi è chiaro che nella ripresa l'Atalanta è salita. I giocatori di movimento hanno cominciato ad allenarsi ieri mattina: non si poteva aspettarsi di più. Tutti hanno dato un grande contributo anche difensivo: io posso solo che essere contento.

Milan-Fiorentina: le formazioni - La domenica si chiude col botto, vedendo affrontarsi rossoneri e viola. Piena emergenza per Allegri, che deve rinunciare a Rabiot, Pulisic, Estupinan, Nkunku e Loftus Cheek. Spazio al 3-5-1-1, con Saelemaekers alle spalle di Leao. Modulo a specchio da parte di Pioli, che recupera Kean e lascia in panchina Gudmundsson: al suo posto gioca Fazzini, alle spalle del centravanti della Nazionale.

Le dichiarazioni prima del posticipo - "Emozionante tornare a San Siro per la prima volta, abbiamo vissuto qualcosa di eccezionale insieme ma il nostro momento e quello che è e dobbiamo restare concentrati. Abbiamo le potenzialità per giocare una buona partita e portare a casa un risultato positivo". Parole di Stefano Pioli, per il quale la sfida contro il Milan non può essere certo come le altre visto quello che ha vissuto da tecnico rossonero. Sul fronte milanista, nonostante i tanti infortuni, il da Tare non cerca scuse: "E' una grande opportunità, non ci sono scuse e lamentele. Gli infortuni fanno parte del gioco e la squadra sta bene, stasera giochiamo contro una squadra forte che ha raccolto meno di quanto meritava".