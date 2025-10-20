Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sarri conta i superstiti, Juric parla di miracolo: cosa ci ha lasciato Atalanta-Lazio 0-0

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Giacomo Iacobellis

È finita 0-0 alla New Balance Arena tra Atalanta e Lazio, nel posticipo del settimo turno di Serie A 2025/26. Partita divisa in due: primo tempo equilibrato e privo di grandi emozioni, ripresa decisamente più vivace con la Dea padrona del campo. La squadra di Juric ha creato diverse occasioni, sfiorando il vantaggio con Lookman e Zappacosta (fermato dal palo), ma trovando sulla sua strada un Provedel in magnifica forma. La Lazio, ben organizzata in difesa, ha perso Cancellieri per infortunio - l'ennesimo tra le fila biancocelesti - e ha faticato a rendersi pericolosa. Un pari prezioso per Sarri, ma ai punti avrebbe meritato di più l'Atalanta, unica compagine ancora imbattuta in campionato.

L'analisi di mister Juric: "Un miracolo non aver vinto" (leggi qui tutte le sue parole)
"Non sono preoccupato. Sono soddisfatto della prestazione della mia squadra, che è stata grandissima. Nel secondo tempo abbiamo avuto tantissime occasioni, c'è grande rammarico perché i ragazzi avrebbero completamente meritato un altro risultato. Nei primi 25 minuti della ripresa soprattutto abbiamo creato il mondo. Oggi, se guardiamo le statistiche, è invece un vero miracolo pensare che non abbiamo vinto".

L'analisi di mister Sarri: "Giocavamo coi superstiti" (leggi qui tutte le sue parole)
"Nel primo tempo non abbiamo sofferto per niente, nel secondo abbiamo sofferto perché dei titolari cinque si sono allenati solamente ieri. In questo momento noi stiamo giocando con i superstiti. Sia le scelte dei singoli sia quelle del modulo nell'ultimo mese sono andate in base a chi era a disposizione. A Genova avevamo 7 assenti, ne avevamo 8 contro il Torino, mentre oggi abbiamo recuperato alcuni giocatori all'ultimo minuto. In panchina ho avuto anche difficoltà nella gestione della partita perché non sapevo quando, ma sapevo che alcuni giocatori mi avrebbero chiesto il cambio. Le ultime tre gare sono state le più difficili da gestire della mia carriera e per me va fatto anche un plauso a questi ragazzi che alla fine in una situazione così difficile hanno portato a casa due pareggi e una vittoria. Non era scontato".

