Milan-Fiorentina 2-1: il tabellino della gara
Ecco dì seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (12' st Gimenez), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (45' st De Winter); Leao (48' st Balentien). A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Sala. All.: Allegri
Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia (43' st Sohm), Mandragora (43' st Dzeko), Gosens (24' st Parisi); Fazzini (25' st Gudmundsson); Kean (32' st Piccoli). A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Ndour, Sabiri, Fortini. All.: Pioli
Arbitro: Marinelli
Marcatori: 11' st Gosens (F), 18' st, 41' st rig. Leao (M)
Ammoniti: Athekame (M), Nicolussi Caviglia (F), Fofana (M), Tomori (M)
