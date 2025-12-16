Il Milan compie 126 anni, il messaggio sui social di Theo Hernandez: "Tanti auguri"
Un collage di fotografie. Così Theo Hernandez ha voluto celebrare il 126° compleanno del Milan. Tanti i momenti immortalati dall'esterno francese sul proprio canale ufficiale X. Al centro il momento del suo approdo in rossonero insieme a Paolo Maldini, poco più sopra una coreografia della Curva Sud poi i successi in Supercoppa ma soprattutto lo scudetto conquistato nella stagione 2021-2022.
A corredo, come didascalia di questo collage di immagini, il messaggio al club che lo ha visto per 262 volte in campo fra il 2019 e il 2025: "Tanti auguri A.C. Milan".
