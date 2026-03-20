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Il retroscena di Corvino: "Intimorito dopo i 10 milioni spesi per Toni, ma lui mi fece una promessa"

Il retroscena di Corvino: "Intimorito dopo i 10 milioni spesi per Toni, ma lui mi fece una promessa"TUTTO mercato WEB
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:48Serie A
Giacomo Iacobellis

L'ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, oggi al Lecce, ha rilasciato un'intervista a Radio Tv Serie A e DAZN parlando anche della sua esperienza a Firenze. Questo il suo ricordo sui viola: "Alla prima partita, contro la Sampdoria, era presente anche Marotta. Io ero vicino alla porta, in attesa di Luca Toni. Lui si trovava negli spogliatoi, sdraiato a terra con le gambe sollevate. A quel punto gli dissi: 'Mi raccomando Luca, fammi gol, perché per te ho speso 10 milioni'. Lui mi rispose: 'Direttore, stai sereno, quest’anno ti farò divertire'. E alla fine mantenne la promessa: segnò 31 gol".

Corvino ha poi aggiunto: "Nel corso della mia carriera ho superato la soglia dei 10-15 milioni di euro solo per quattro giocatori. Fu una scelta che mi mise anche un po’ di timore, perché era la prima volta che affrontavo un investimento del genere, ma allo stesso tempo ebbi il coraggio di farlo: ero convinto di portare a Firenze un attaccante di grande livello. E infatti non mi sbagliai: presi Luca Toni, che poi vinse la Scarpa d’Oro segnando 31 gol".

"Gli altri tre acquisti sopra quella cifra furono Gilardino per 13 milioni, Vargas per 11 milioni e Simeone per 15 milioni", ha concluso l'esperto uomo mercato pugliese.

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