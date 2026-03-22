Toni: "L'unica cosa positiva della sosta per l'Inter è che Lautaro si curerà. Ma brava Fiorentina"

La sfida tra Fiorentina e Inter, che conclude la 30^ giornata di Serie A, è finita con il punteggio di 1-1.

Al termine del match parla così l’ex attaccante Luca Toni, che nella sua carriera da centravanti ha vestito anche la maglia viola della Fiorentina, dallo studio di DAZN nel quale si trovava per commentare la sfida: “L’unica cosa positiva della sosta è che Lautaro non va in Nazionale e rimane a curarsi. L’Inter ha bisogno del suo capitano. Stasera hanno fatto una buona gara nei primi minuti, poi non sono bravi a gestire il vantaggio”.

Nella seconda parte della sua analisi a caldo, poi, Toni riconosce i meriti anche alla Fiorentina e alla prestazione esibita contro l’Inter: “Però brava anche la Fiorentina, questa non è una squadra da bassa classifica. E io a Firenze ci ho giocato, quando spingono e la squadra gira, si fa dira per tutti”.