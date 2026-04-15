Toni Kroos avverte il Bayern: "Negli ultimi anni ha sempre faticato con il Real al ritorno"

Toni Kroos, che ha vinto la Champions League sia con il Bayern Monaco sia con il Real Madrid, ha parlato al podcast "Einfach mal Luppen" della partita di stasera, dopo il match di andata finito 2-1 per i tedeschi: "A mio avviso, il Real Madrid è la squadra più pericolosa al mondo quando le partite si trasformano in un caos offensivo e in un botta e risposta continuo; è uno stile che adorano".

L’ex centrocampista ha avvisato la formazione bavarese:: "Negli ultimi anni, il Bayern ha offerto buone prestazioni contro il Real Madrid, ma nelle partite di ritorno spesso non riesce a mantenere lo stesso livello o a conquistare la qualificazione, a causa di piccoli dettagli".

Un passaggio anche sull’ex compagno Manuel Neuer: "È l'unico portiere che mi piace guardare. Quello che fa è davvero fantastico. Ha ancora uno stile tutto suo nel difendere la porta. Solo lui ce l'ha. Ha ancora un'aura incredibile, con i suoi movimenti e la sua eleganza".