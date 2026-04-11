Kroos controcorrente: "Il Bayern ha gestito male l'andata, col Real poteva finire pure 3-3"

Toni Kroos ha analizzato senza giri di parole la sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco, soffermandosi soprattutto sugli aspetti mentali emersi nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, vinta dai tedeschi per 2-1. Nel podcast "Einfach mal luppen", il doppio ex ha spiegato come il risultato non lo abbia sorpreso, quanto piuttosto la gestione del match da parte del Bayern: "La loro prestazione è stata ottima, ma ciò che mi ha colpito è stato l’atteggiamento dopo lo 0-2. Negli ultimi anni hanno spesso giocato bene contro il Real, ma nelle gare decisive non riescono a mantenere lo stesso livello".

Secondo Kroos, il punto chiave è stato l’approccio mentale: "Con due gol di vantaggio avrebbero dovuto chiudere la partita, eliminando ogni dubbio. Invece hanno iniziato ad abbassarsi e a difendere con meno intensità". Una scelta che ha riaperto la gara e dato fiducia agli spagnoli. L’episodio decisivo, per il tedesco, è stato l’errore di Dayot Upamecano su Vinícius Jr, da cui è nato il gol che ha cambiato l’inerzia del match: "Da quel momento il Real Madrid ha mostrato il suo carattere, creando diverse occasioni tra il 60’ e il 75’".

Kroos individua anche un tratto distintivo dei Blancos: "Quando le partite diventano caotiche, fatte di continui ribaltamenti, il Real Madrid è la squadra più pericolosa al mondo. È il tipo di calcio che ama". Nonostante la vittoria, dunque, il Bayern è uscito dall’andata con più di un rimpianto: "Avrebbero potuto gestire meglio il vantaggio o sfruttare gli spazi per segnare ancora. Il risultato finale poteva essere anche un 3-3".