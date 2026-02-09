Kroos distrugge la Saudi Pro League: "Senza Ronaldo non la guarderebbe nessuno"

Non ha mai amato i giri di parole e nemmeno stavolta Toni Kroos ha fatto eccezione. Ritiratosi nell’estate 2024, l’ex pilastro del Real Madrid è tornato a far discutere con dichiarazioni molto dure sulla Saudi Pro League, rilasciate in un’intervista a Bryan Nassr.

Al centro del discorso, inevitabilmente, Cristiano Ronaldo, con cui Kroos ha condiviso quasi dieci anni di spogliatoio in blanco. Per il tedesco, il campionato saudita vive quasi esclusivamente della presenza del cinque volte Pallone d’Oro: “Il campionato saudita è un mondo a parte. Prima dell’arrivo di Cristiano nessuno sapeva davvero cosa fosse. Oggi, paradossalmente, stanno mancando di rispetto proprio all’uomo che gli ha dato una visibilità internazionale”.

Poi l’affondo più netto: “Ve lo dico chiaramente: se Ronaldo se ne andasse domani, nessuno guarderebbe più questa lega”.