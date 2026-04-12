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Il Real Madrid rivuole la sua mente: Toni Kroos tornerà, Florentino Perez ha deciso

Il Real Madrid rivuole la sua mente: Toni Kroos tornerà, Florentino Perez ha decisoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:45Calcio estero
Yvonne Alessandro

Toni Kroos è pronto a tornare a casa. Secondo l'indiscrezione clamorosa del quotidiano AS, il club blanco rimpiange il suo faro di centrocampo, ritiratosi ormai da due anni a questa parte e vorrebbe riportarlo nel club in un'altra veste. La sua presenza sarebbe un boost ineccepibile per un futuro luminoso.

Logicamente non nei panni di calciatore, con la scelta presa - ancor prima di salutare anche la Germania negli ultimi Europei - di appendere gli scarpini al chiodo nel giugno 2024. Ma il ruolo che spetterebbe all'ex centrocampista tedesco di 36 anni all'interno del Real Madrid resta ancora ignota, secondo il media spagnolo. Si tratterebbe comunque di un ritorno rivolto alla prossima stagione, la decisione sarebbe già stata presa dai vertici della società delle merengues. Perché una figura come quella di Kroos valorizzerebbe qualsiasi cosa da lui toccata, al di là dell'incarico che gli verrà assegnato.

Il rapporto con il club e con Florentino Pérez è stato ed è eccellente. Né durante la sua carriera da calciatore in attività, né al momento del congedo, tantomeno ora che è lontano dalla quotidianità del centro sportivo del Real. Per la precisione sarebbe stato lo stesso presidente a scommettere sul ritorno di Kroos, che non ha perso tempo e ha avviato dei progetti personali come un'accademia di calcio a Boadilla del Monte. Mentre nelle ultime settimane è passato due volte da Valdebebas con alcune delle sue squadre per affrontare il Real Madrid. Accolto a braccia aperte da ogni addetto ai lavori presente, di qualsiasi categoria. Perché Toni è e rimane un punto di riferimento nella storia del club.

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