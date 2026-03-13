Torino-Parma, le probabili formazioni: in rialzo le quotazioni di Adams, Cremaschi confermato

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Parma (Venerdì 13 marzo, ore 20.45, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Torino

D'Aversa ha tanti dubbi di formazione per la gara contro il Parma, lo ha ammesso lui stesso alla vigilia. Il principale riguarda l’attacco: Adams e Zapata faranno staffetta nel tridente con Simeone e Vlasic, le quotazioni dello scozzese sono in risalita. A centrocampo si va verso la conferma di Prati e Gineitis con la coppia di esterni Lazaro-Obrador, in difesa davanti a Paleari sperano Marianucci e Maripan ma rimangono indietro rispetto al terzetto Coco-Ismajli-Ebosse. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva il Parma

Per la gara di Torino mister Carlos Cuesta recupera sia Valenti sia Britschgi, ma solo il primo dovrebbe tornare nella formazione titolare: il difensore argentino potrebbe posizionarsi come braccetto sinistro nella difesa a tre, completata da Troilo al centro e capitan Delprato a destra. Lo svizzero, invece, potrebbe lasciare ancora spazio a Cremaschi sulla corsia di destra dopo la prova convincente contro la Fiorentina. A sinistra, invece, non si tocca Valeri, così come Keita sulla mediana. Cerca una conferma anche Nicolussi Caviglia in cabina di regia, mentre Sorensen sembra in vantaggio nel ballottaggio con Ordonez. In porta ci si aspetta ancora Corvi, anche se Suzuki scalpita nelle retrovie. Nessun dubbio in attacco, dove sarà confermato l’ormai rodato tandem Pellegrino-Strefezza. (da Parma, Edoardo Mammoli)