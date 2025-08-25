Torino, Baroni: "Addolorati per il risultato, sbagliato troppo ma rifarei le stesse scelte"

Marco Baroni, tecnico del Torino, analizza ai microfoni di DAZN la pesante sconfitta per 5-0 con l'Inter nell'esordio in campionato: "Siamo addolorati per il risultato, ci deve dare la giusta determinazione e cattiveria che oggi non siamo riusciti a mettere in campo. Noi abbiamo sbagliato troppo, non puoi regalare all'Inter palloni che ti mettono in certe condizioni. La squadra non è partita male, ma non ha giocato con la giusta ferocia. Una squadra come il Torino non può fare solo due falli nel primo tempo, dobbiamo mettere più pressione e su questo c'è sicuramente da lavorare".

La mancata reazione è difficile da spiegare...

"Se si va a vedere un gol solo è stato frutto della costruzione, gli altri sono nati da errori nostri. Dobbiamo crescere e farlo velocemente, perché in questo inizio di campionato abbiamo partite difficili. Questa sconfitta deve darci la spinta per trovare la compattezza e l'equilibrio che vogliamo".

Rifarebbe la stessa scelta del 4-3-3?

"Sì, le rifarei le stesse scelte perché abbiamo patito tantissimo le palle inattive ma sono state soprattutto le disattenzioni a punirci e una squadra come la nostra non può averle".