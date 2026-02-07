Torino, Baroni: "Complimenti alla squadra, messo in campo tutto quello che aveva"

Il mister del Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna contro la Fiorentina finita 2-2 e valevole per la 24^ giornata di Serie A.

Recuperarla così è come vincere?

"Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, siamo andati vicini anche al 2-0. All'inizio del secondo abbiamo commesso un errore di uscita regalando il gol. devo fare veramente i complimenti ai ragazzi, venivamo da un impegno di coppa e con poche ore di recupero e non è facile preparare queste partite. Abbiamo avuto 10 infortunati, alcuni erano al rientro e hanno fatto un allenamento con la squadra. La determinazione con cui abbiamo ripreso il risultato mi è piaciuta, veramente complimenti".

Senza Vlasic cambia molto?

"Vlasic è insostituibile per noi, quando manca ognuno deve dare un pezzettino per non far sentire la sua assenza. Lo sappiamo, ma oggi la squadra è riuscita a sopperire dal punto di vista mentale e nervoso e ha messo in campo tutto quello che aveva".

Bene Ilkhan e Anjorin: come pensa di costruire a regime il centrocampo del Toro?

"Anjorin ha tanta qualità, ha avuto qualche problema fisico e mi è piaciuto come è entrato. Ilkhan rientrava da un crociato, si doveva adattare e ora sta bene. Sta pagando un po' le partite ravvicinate, veniva da uno stop. Sono contento, anche i ragazzi che sono arrivati hanno grandissime motivazioni. Adesso dobbiamo lavorare, vogliamo migliorare la nostra classifica. Finalmente avremo una settimana intera, abbiamo fatto 6 partite in 21 giorni. Importante per noi tornare alla settimana normale".